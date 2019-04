Video: Hullumeelne - suuskadega 11,7 meetri kõrgusele! Vaata, kuidas sündis maailmarekord!

«Muidugi on see hirmutav, kuid sellise hüppe ajal tekib hetk, mil teadvus läheb justkui autopiloodile ning kõik käib nii kiirelt, et sa ei jõuagi hirmu tunda. Sa ei jõua mõelda: «See on hullumeelne!», sest enne oled sa juba õhus ja tunned end mõnusalt,» rääkis Wise hiljem.