Kaks päeva Tallinnast Võrru jooksev mees püüab aidata halvatuid

Kui enamus jooksuhuvilisi kohtub pühapäeval 5. mail Pirita Spordikeskuses, et üheskoos kell 14.00 startida, siis Juht stardib hommikul kell 9.00 Tallinnas Peetri Selveri juurest, et esmaspäeva õhtupoolikuks jooksujalu Võrru jõuda. Kokku läbib ta vähemalt 252 km.

«Inimese füüsilised võimed on palju suuremad, kui oleme arvama harjunud. Selle jooksu kõige suuremaks väljakutseks saab olema unefaasi ületamine, kuidas väsimusest võitu saada ja motivatsiooni üleval hoida,» rääkis Juht. «Seon oma jooksu heategevusfondiga Wings For Life, mis toetab erinevaid teadusgruppe, et lõpp-eesmärgina inimesed ratastoolist välja aidata. Arvan, et see kannab sama mõtet, millesse isegi usun – inimesed suudavad rohkem, kui algselt arvavad ja üheskoos suudame veelgi rohem,» põhjendas Joel Juht, miks säärase väljakutse vastu võtab. Ta lisas, et ootab väga inimesi kaasa elama, sest teiste toetus annab väga palju jõudu juurde.