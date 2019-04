Tony Wroten: järgmisel hooajal tahan mängida NBAs

Kalev/Cramo on teinud juba ajaloo parima hooaja VTB-s, kuidas endid enne play-off`e tunnete?

Ja, oleme kaugele jõudnud, kuid siin ei ole mõtet peatuda. Tahaks rohkemat. Oleme valmis kõiki üllatama ja näitama oma parimat mängu. Üritame play-offides maksku, mis maksab võimalikult kaugele jõuda.

Olite eelmise aasta märtsist kuni detsembrini klubita. Millega sellel ajal tegelesite?

Olin Ameerikas ning ravisin vigastust. Kui detsembris Kaleviga liitusin, olin sajaprotsendiliselt valmis endast kõike andma.

Kui oluline oli teie jaoks fakt, et Kalev/Cramo oli juba Arnett Moultriega lepingu sõlminud?

Loomulikult on tore alati vanade klubikaaslastega taaskohtuda. Eriti arvestades seda, et Arnettiga me polnud ainult klubikaaslased vaid ka sõbrad. Lisaks polnud ma varem Euroopas mänginud, võtsin väljakutse vastu ning olen nüüd osa Kalevi ajaloost.

Mis teid Euroopas kõige rohkem imestama pani?

Korvpall. Siin on see mäng hoopis teistsugune. Palju aeglasem ning rohkem mängitakse positsioonilist mängu. Ka kaitses mängitakse Euroopas jõulisemalt. NBAs on korvpall lahtisem ning resultatiivsem. Alguses oli harjumatu, kuid aja jooksul olen suutunud kohaneda sellise stiiliga ning praegu tunnen mängimisest naudingut.

Donaldas Kairys on teie karjääris esimene eurooplasest treener. Millised on muljed?

No tema on tõeline spetsialist. Kairys on kõige rohkem väärt VTB Ühisliiga aasta treeneri tiitlit. Tal on täiesti ükskõik, kus sa varem oled mänginud või millises staatuses sa olid oma eelmises koduklubis. Kui teed trennis kõvasti tööd ja tõestad ennast, siis teenid sa ka mängudes oma minutid välja. Suures osas tänu temale näitan ma praegu nii kõrgest klassist korvpalli.

Viis aastat tagasi tõite NBAs keskmiselt 17 punkti mängus, siis murdsite ristatisidemed. Kas see oli teie karjääri kõige raskem hetk?

Loomulikult oli see raske aeg. Liiatigi polnud see mu ainus vigastus. Kalev/Cramoga lepingut sõlmides tahtsin oma karjääri rehabiliteerida ning uuesti alustada. Praegu olen õnnelik nii väljakul kui ka väljaspool korvpalliplatsi.

Kes on teie lähedasem sõber NBAs?

Kuna mu sugulane Nate Robinson enam ei mängi, siis hetkel suhtlen kõige rohkem Monte Morrisiga Denver Nuggetsist. Eelmisel aastal mängisime temaga koos G-liigas.

Kas NBA uksed on teie jaoks paregu suletud?

Na loodan, et mitte. Unistan juba järgmisel hooajal NBAs mängimisest.

Ühes Läti-Eesti korvpalliliiga mängus tõite kaks punkti, kuid andsite 22 resultatiivset söötu. Kas teadiste, et püstitasite liiga rekordi?

Ei, kuid matši teisel poolajal ütles mulle üks klubikaaslane, et olen andnud juba 14 resultatiivset söötu. Jätkasin kaaslastele heade söötude jagamist. Alles hiljem sain teada, et olen püstitanud meistrisarja uue rekordi.

Nimetage palun NBA kõikide aegade esiviisik.

Seda pole lihtne teha. Aga ma proovin: Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James ja Shaquille O`Neill. Uskuge mind, see koosseis ei kaotaks kellegile kunagi ühtki mängu.

Armastate jalgpalli. Millest selline kiindumus pigem Euroopa pallimänguala vastu?

Võib kõlada naljakalt, aga mulle meeldib jalgpall, sest ma ei oska seda mängida. Olen proovinud poistega palli taga ajada, kuid suhteliselt edutult. Kuid niisama vaadata meeldib.

Kui Venemaal toimus jalgpalli MM, siis mänge vaatasite?

Loomulikult. Vaatasin väga palju matše. Kõikide matside tulemusi jälgisin. Oleks ma Euroopasse varem tulnud, oleks kindlasti vutistaadionile tulnud.

Kes on teie lemmikjalgpallur?

Mohamad Salah Liverpoolist. Usun, et praegu kuulub ta maailma kolme parem mängija hulka.

Kogute kossuketse, palju neid teie kollektsioonis on?

Raudselt üle saja. Lemmikud on klassikalised Air Jordan Bred 2. Need on ülistiilsed.

Milliseid arvutimängepeale jalgpalli- ja korvpallimängude harrastate?