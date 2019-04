Nõmme Kalju vallandas peatreeneri

«Peale pikki klubisiseseid arutelusid, mis hõlmasid endas nii koosolekuid meeskonnaga kui ka klubi juhtkonnaga, on Nõmme Kalju FC lõpetanud vastastikusel kokkuleppel lepingu peatreener Sergei Frantseviga. Nõmme Kalju tänab Sergei Frantsevit tehtud töö eest ning soovib edu edasistes ettevõtmistes,» teatas jalgpalliklubi ka oma facebooki lehel.

«Oleme Sergei Frantsevile tehtud töö eest tänulikud ja meie sõprus jääb püsima ka edaspidi. Uue peatreeneri kohusetäitjaks määrasime kogenud ja ambitsioonika treeneri Roman Kožuhhovski, kes on oma senise tööga jätnud suurepärase mulje. Usume, et tal on olemas kõik eeldused tõestamaks, et edaspidi võiks just temast saada pikemaks ajaks uus Nõmme Kalju peatreener,» kommenteeris klubi eestvedaja Kuno Tehva jalgpalli portaalile soccernet.ee