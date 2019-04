Tehva Frantsevi lahkumisest: meeskond lihtsalt väsis temast

«Meeskond oli tegelikult kõige suurem otsustaja, mitte klubijuhid. Nad ei nautinud enam treeningprotsessi ega jalgpalli. Nii lihtne see põhjus tegelikult oligi,» sõnas Tehva Postimehele. «Mõtlesime kaua, ootasime ära karikamängu (Kalju võitis lisaajal Tartu Tammekat 2:1 - toim), aga ka see ei toonud positiivset emotsiooni. Siis otsustasime, et aeg muutuseks on küps.»