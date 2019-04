Tänak Argentina rallist: reedene rallipäev on pigem ellujäämine

«Eks me oleme näinud, mis ilm viimastel päevadel siin teinud on,» lausus Tänak pärast testikatset WRC-le, vihjates tugevatele vihmasadudele, mis kogu nädala rallipaigas sõitjate elu keerulisemaks teinud on.

«Kujutan ette, et homne rallipäev on pigem ellujäämine. Eesmärgiks on turvaliselt katsed läbida, tuleb keeruline,» rääkis Tänak esimesest täispikast võistluspäevast.