Harri Lill edust MMil: tegime karjääri ühe parema mängu!

Täna asuti alagrupi otsustavas heitluses Saksamaa vastu kuue vooruga juhtima 8:0 ja lõpuks jäädi peale 8:3. Kas karjääri parim mäng? «Hmm, peab esmalt mängu üle vaatama ja analüüsima...» venitas Lill. «Aga üks paremaid kindlasti! Me ei võitnud mitte seetõttu, et Saksamaa mänginuks halvasti, vaid mängisime ise väga hästi.»

Eesti paari visete õnnestumise protsent oli kurlingu kohta väga hea 94. «Leppisime enne mängu kokku, et püüame mängida oma mängu ja kui see tuleb hästi välja, ei peagi hakkama midagi erilist välja mõtlema. Nii ka läks. Visked õnnestusid. Niipea, kui sakslaste sooritus jäi poolikuks, saime nad järgmise viskega kohe surve alla seada. Esimeste õnnestunud voorudega meie kindlus kasvas ning poole mängu peal tajusime, et vastaste enesekindlus oli üsna kadunud,» selgitas Lill edu saladusi.