Nõmme Kalju väsis kullatreenerist

Päev pärast tiitlivõitu lausus 2015. aasta lõpus Kalju etteotsa asunud venelasest treener Postimehele: «Et luua stabiilse edu alused pikemaks ajaks, leidub Kaljus arenguruumi. Raha, taustajõudude hulk ja oskused, tehnilised võimalused – kõik need käivad käsikäes. Kaua me ikka kiviajas elame? Arenemiseks on laiemad muutused vajalikud.»

Päev hiljem pikendasid Kalju ja Frantsev lepingut. Kõik näis ilus.

Uue hooaja hakatuseks viis Kalju esimest korda trofeekappi superkarika. Järgnes aga krahh: Premium liigas jäädakse seitsme mänguga Florast ja Levadiast juba kümne punkti kaugusele. Eile teatas Kalju, et vastastikusel kokkuleppel lõpetati Frantseviga koostöö.

«Pärast tiitlivõitu on kõige raskem järgmist sammu astuda. Teadsime juba eelmise aasta lõpus, et võtmeküsimuseks saab: kui palju suudab Frantsev protsessi muuta? Seda nii läbi konkurentsi ja treeningute, võib-olla ka mängupildi. Kolm aastat oli tehtud rasket tööd ühtmoodi. Meeskond vajas värskust. Treener aga jäi oma otsuste juurde ja mängijad lihtsalt väsisid sellest,» põhjendas Kalju president Kuno Tehva.

Ta rõhutas, et otsust ei tehtud emotsioonide ajel, vaid põhjalike vestluste järel. «Kõige suurem otsustaja oligi meeskond, mitte klubijuhid. Nad ei nautinud enam treeninguid ega jalgpalli. Mõtlesime kaua ning pärast karikamängu Tammekaga (Kalju võitis lisaajal 2:1 – toim) leidsime, et aeg muutuseks on küps,» rääkis Tehva.

Tehval ei soovinud Frantsevile teha ühtki etteheidet. «Ta ei muutunud üleöö halvaks treeneriks, kaugel sellest. Aga kui suhe ammendub, on targem laiali minna. Pean seda tekkinud olukorras täiesti loogiliseks ja mõistlikuks käiguks.»

Kalju nimetas ajutiseks peatreeneriks mullu klubiga liitunud ja seni duubelrivistust tüürinud ukrainlase Roman Kožuhhovski. «Ta tunneb ka esindusmeeskonna hingeelu ja siseolukorda põhjalikult. Ta on sarnaselt Frantseviga range, aga pisut mängijakesksem treener. Me ei vaja revolutsiooni, pigem peenhäälestust. Vaatasin tema esimest treeningut ja võin öelda, et pole tükk aega nii rõõmsatujulist meeskonda näinud,» ütles Tehva.

Ta avaldas lootust, et Kožuhhovski püsib ametis kaua. «Pidasime vajalikuks anda võimaluse inimesele oma klubi seest. Oleme täielikult Romani seljataga. Mis ei tähenda, et mõne kuu pärast ei või vajadus olla teistsugune.»