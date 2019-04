Blogi: ilusa comebacki teinud Kontaveit jõudis Stuttgardis poolfinaali

Varasemalt on eestlanna ja jaapanlanna kohtunud kolmel korral ning seis on 3:0 Osaka kasuks. Poolfinaalmatš algab laupäeval kell 19.30. «Ma ei näinud tema matši, aga tal on hästi läinud. Tuleb raske mäng, mida muud oskan öelda,» sõnas Kontaveit.