Vene jätkab Tartu peatreenerina, klubi eesmärk on jõuda taas eurosarja tasemele

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond võttis koos Tartu linnapea Urmas Klaasi, Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri ja ettevõtjatest toetajatega kokku lõppenud hooaja ja käis välja tulevikuplaani järgmisteks hooaegadeks.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants tutvustas spordiklubi korvpalli tulevikuplaane. «Meil on olemas kõik tingimused, et mängida ja arendada korraliku tasemega korvpalli: toimiv korvpallipüramiid, kogenud treenerid, traditsioonid, Lõuna-Eesti ja Tartu korvpallikogukond ning uus saal,» rääkis Prants klubi pressiteate vahendusel.

«Läheme edasi esindusmeeskonnaga, kus peamist rolli kannavad Eesti oma poisid, keda toetavad arengu ja taseme tagamiseks kaks-kolm välismaalast.» Prantsi sõnul kasutatakse senisest enam ära Tartu Ülikooli võimalusi kaasamaks neid mängijaid, kes tahavad ühendada õppimise ja kõrgel tasemel sportimise.

«Tähtis on ka see, et klubi korvpall on tervik – seome senisest rohkem ühte oma esindusmeeskonna ja -naiskonna ning korvpallikooli. Nii loome Tartu korvpallile oma näo ja tõuseme taas eurosarja tasemele. Töö selle nimel juba käib,» lisas Prants.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on linnale noorusliku, võitlushimulise ja majanduslikult suutliku esindusmeeskonna olemasolu väga vajalik. «Tartu linna jaoks on korvpallimeeskond üks linna visiitkaartidest ja linn toetab seda, et Tartu korvpall oleks võitluslik, nooruslik ja arukalt aetud asi. Linna ja ülikooli jätkuv tugi annab spordiklubile korvpalli arendamisel stabiilsuse ning üheskoos ettevõtete panusega näeme Tartu korvpalli jätkuvat arengut,» ütles Klaas.

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on oluline, et spordi tegemise kõrval jätkuksid ka õpingud. «Tartu Ülikool on tipptasemel sporti toetanud spordiklubi kaudu juba aastaid. Järgmistel aastatel soovime rohkem näha seda, kuidas korraliku treeningtegevuse kõrval jätkuvad ka õpingud ülikoolis. Spordiklubi on oma arengus õigel teel ja usun, et Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnal on Eesti spordimaastikul kindel koht,» sõnas rektor Asser.

Korvpallimeeskonna peatreener Priit Vene andis ülevaate meeskonna hooajast ning avas tulevikuambitsioone. «Mängijate, nii eestlaste kui välismaalaste, arenguks on vaja võimalikult tugevaid mänge ja eurosarjas osalemine pakub selleks kindlasti võimaluse. Teeme enne hooaja algust selle nimel kõvasti tööd, et komplekteerida tugev võistkond ja saada kokku eurosarja jaoks vajalikud vahendid. Mida varem selle paika saame, seda paremini saame suvel meeskonna ette valmistada,» sõnas Vene.