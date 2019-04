Tänak Argentina ralli suurepärasest algusest: tore, et suutsime kohe teistest kiiremad olla

«See on alati olnud raske ralli, kuid sel aastal lisab ilm veel omakorda vürtsi juurde. Paar päeva on nüüd järjest sadanud ja ma usun, et homsed (tänased – toim) olud saavad olema mudased ning üpriski keerulised kõigi jaoks,» vaatas ta esimesele täispikale võistluspäevale otsa.

«Ralli esimene õige kiiruskatse on eriti oluline, sest me ei tea täpselt, millised tingimused olema saavad, kuna tegime recce (võistlustrassiga tutvumine – toim) kuivades oludes enne vihma tulekut. Nagu kõik homsed (tänased – toim) kiiruskatsed, on need kuivades oludes üsna kiired, kuid ma olen kindel, et seal ootavad ees mõned üllatused,» rääkis Järveoja.