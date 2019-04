Eesti suurima rahvaspordisündmuse juubelisärkidel ja -medalitel on ajalooline kujundus

2019. aastal möödub 30 aastat esimesest Tallinna maratoni nime all aset leidnud maratonijooksust ning Eesti populaarseim rahvajooks Tallinna Sügisjooks tähistab 20. toimumiskorda. Lisades siia Tallinna kirjaliku esmamainimise 800 aastat tagasi 1219. aastal Henriku Liivimaa Kroonikas, on igati paslik tähistada neid ümmargusi tähtpäevi traditsiooniliste sümbolitega.

Läbi aegade on Eestimaal võitjaid ning meie rahvale au ja kuulsust toonuid meeles peetud tammepärjaga. Tallinnas maratoni ja poolmaratoni lõpetanud saavad sel sügisel kaela meie rahvuspuu tammepärja motiiviga väärika medali ning 10 kilomeetri distantsi läbinud teenivad auga välja sümboolsete tammelehtedega ehitud 20. Sügisjooksu juubelimedali. Samuti 20. korda toimuvate lastejooksude uhked medalid on kaunistatud sümboolse tammetõruga ja sügisjooksu juubelilogoga.

Alates tänasest saavad kõik jooksusõbrad registreerimiskeskkonnas www.jooks.ee endale soetada eeltellimusena kuldsete tammelehtedega jooksusärgid, mis on valmistatud eritellimusel just kestvusalade ja pikamaajooksu tarbeks toodetud kangast. Tallinna maratoni seekordne jooksusärk on musta värvi, sügisjooksu juubelisärk aga valge. Nagu ka eelmistel aastatel, saavad maratonile startijad ametliku jooksusärgi endale tasuta. Poolmaratonile ja 10 km Sügisjooksule registreerijatel on võimalik särk endale osta soodushinnaga. Saadaval on nii meeste kui ka naiste suurusega särgid. Kuni nõudlust jätkub, on müügis ka Eesti sajandal juubeliaastal ülipopulaarseks osutunud klassikalised sinimustvalged jooksusärgid.

Tallinna maratoni juubelisärgid. FOTO: Tallinna Maraton

Juubelimedalite ja -särkide kujunduse autor Priit Verlin räägib, miks selle aasta Tallinna maratoni ja Sügisjooksu sümboliks on tammelehed. «Põhjust ei ole vaja otsida kaugelt. Need, kes suudavad oma valitud rajal lõpuni minna, on tugevad kui tammed. Unikaalne tammelehe motiiviga medal on tunnustus selle eest, et oled eesmärgini pürgides muutunud tugevamaks nii kehalt kui ka vaimult. Lisaks unikaalsetele medalitele on ka tänavuse maratoni- ja sügisjooksu juubelisärke kaunistamas kuldsed sügisesed tammelehed, mis sobivad hästi Eesti suurimat rahvaspordipidu iseloomustama – ikkagi jooksusõprade laulupidu!» lausus kunstnik Priit Verlin.

Tuhandeid jooksusõpru ja liikumisharrastajaid kaasava Tallinna maratoni ja Sügisjooksu 2019. aasta juubeliprogramm algab reedel 6. septembril 5-kilomeetrise Nike noortejooksuga, jätkub laupäeval 7. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km sügisjooksuga ning lõpeb pühapäeval 8. septembril klassikalise maratonijooksu (42,2 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).

Oodatud on kõik jooksusõbrad ja liikumisharrastajad, kes läbi aegade üritustel kaasa on löönud, samuti need, kes alles alustada plaanivad. Ettevalmistuseks ja harjutamiseks on aega veel piisavalt ning jõukohaseid jooksu- ja käimisdistantse leidub kõigile.