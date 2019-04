Eesti jooksjad, hoidke alt! Mukunga taastus avariist kardetust kiiremini

Kui aprillis oli Mukunga seisund veel selline, et kevadel ta ühtegi starti ei plaaninud, siis praeguseks on olukord muutunud.

«Mukunga on tagasi kiiremini kui oleks arvanud! Nimelt sai hiljaaegu välja hõigatud, et Mukunga sellel kevadel Euroopas ei võistle, kuna jaanuaris juhtus temaga mootorrattaavarii. Täna sööme sõnu, sest Mukunga on Eestis, treenib koos Tiidrekuga ning valmistub eesolevateks võistlusteks,» kirjutab Mukunga Facebooki fännileht.