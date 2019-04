Kuidas Argentina rallil ellu jääda?

Neljapäeva õhtul peetud lühikesel publikukatsel triumfeerinud Tänak vaatas esimesele täispikale võistluspäevale otsa järgmiselt: «See on alati olnud raske ralli, kuid sel aastal lisab ilm vürtsi juurde. Paar päeva on nüüd järjest sadanud ning usun, et reedesed olud on mudased ja kõigi jaoks üpris keerulised.»