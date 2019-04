Barcelona jäi Euroliigas ellu, Baskonia mitte

Seeria seis on 2:2, otsustav mäng peetakse 1. mail Istanbulis.

CSKA saab 17. maiks samasse linna tagasi sõita, sest Final Four peetakse Vitoria. Moskva klubi poolfinaalivastane on Madridi Real (oli 3:0 üle Ateena Panathinaikosest), teise poolfinaalpaari esimene osaline on Istanbuli Fenerbahce (Kaunase Žalgirisega 3:1).