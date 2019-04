Video: TalTechi ergutustiim saavutas MMil 7. koha

«MMil võistlemine oli nagu elu ameerika mägedel - oli nii raskusi kui ka rõõmsaid hetki. Oleme väga uhked, et tulime nendest raskustest koos läbi ja tõime koju 7.koha!» kommenteerisid võistlust Org ja Karindi. «Oleme super-tänulikud kõigile toetuse eest!»

International Cheer Unioni (ICU) on tunnustatud cheerleadingu juhtorganisatsioon maailmas ja nende poolt korraldatavad maailmameistrivõistlused toimuvad juba 11. korda. Coed Elite ehk eliit kategooria, kus Eesti esindus võistles, on tugevuselt teine tase. Tänavune maailmameister Elite kategoorias on Kolumbia, hõbemedal kuulub Ecuadorile ja pronks Costa Ricale. Finaali jõudsid lisaks Eestile veel Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Belgia, Wales, Prantsusmaa ja Jamaica.