Mäkinen: tipus on vahed väikesed, meie kiirus on hea

Mäkinen loodab, et eelseisev võistluspäev kujuneb tema hoolealuste jaoks edukamaks. «Reedesed kiiruskatsed olid autodele väga rasked, aga arvan, et laupäeval on katsed sõbralikumad. Tipus on endiselt vahed väikesed, aga näeme, et meie kiirus on hea,» sõnas ta.