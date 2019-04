Bottas mõistab ränga sõiduvea teinud 21-aastast Leclerci: ka meil, soomlastel, on tunded!

Leclerc oli treeningute põhjal üks kvalifikatsiooni suurimaid favoriite, kuid paraku läks teisiti ning Ferrari teine number rammis kvalifikatsiooni teises sõidus raja kõige kitsamas kohas seina. Piloot laskis seejärel otse-eetrisse korraliku enesekriitika laviini, mida tema rivaalid hästi mõistsid.

Nii näiteks tunnistas Lewis Hamilton portaalile Autosport, et käitunuks ka ise samas olukorras nõnda.

«Selline on juba kord võidusõitja suhtumine – kui teed vea, siis oled enda vastu karm. Võib-olla veidi vähem, kui oled juba vanem, aga haiget teeb see ikka. Tema (Leclerci – toim) noortel õlgadel on väga suur koorem ja see on täiesti normaalne,» ütles Hamilton ning lisas, et kui aastaid tagasi temaga midagi sarnast juhtus, ei tulnud ta kaks kuni kolm päeva oma toast välja.

«Ma mõistan täielikult, kuidas ta end tunneb ja see on väga suur pluss, et ta suudab end välja poole elada, sest nii on tal lihtsam eluga edasi liikuda,» tunnustas viiekordne maailmameister noort konkurenti.

Ka Mercedese teine piloot, kvalifikatsiooni võitnud soomlane Valtteri Bottas nentis, et Leclerci prohmakas oli valus.

«Eksimused, mida ise oled teinud, teades, et võinuks neid vältida, teevad enim haiget,» märkis Bottas. «See valmistab piina. Mõistan seda suurepäraselt. Ehkki meie, soomlased, ei ütle alati kõike valjul häälel välja, on meilgi tunded!» lisas ta.

Leclerci meeskonnakaaslane Sebastian Vettel ei suutnud ise kvalifikatsioonis juhtkohta hõivata ning stardib homme kolmandana. Siiski usub sakslane, et üheksandalt kohalt võistlust alustav Leclerc suudab oma eksimust homme heastada.

«See on normaalne, et kui sa eksid, siis pole sa selle üle rõõmus,» ütles Vettel. «Võime olla enesekriitiline on põhjus, miks ta (Leclerc – toim) on nii kaugele jõudnud... miks meie oleme nii kaugele jõudnud. Ma ei arvagi, et keegi naudiks seda osa meie võidusõitja elust, kuid see kuulub paratamatult selle juurde. Nädalavahetus pole veel läbi. Meil on hea auto ja olen veendunud, et suudame homme tiimina kõik heastada.»