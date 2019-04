Video: Dortmundi kaks punast kaarti võivad tähendada punast tuld ka meistritiitlile

Kuigi 14. minutil viis Mario Götze Borussia 1:0 juhtima, oli veerand tundi hiljem seis juba Schalke kasuks 2:1. Teisel poolajal said viieminutilise vahega punase kaardi Marco Reus (60.min) ja Marius Wolf (65.min). Üheksakesi mänginud Dortmund suutis 86. minutil veel Alex Witzeli jala läbi võrku sahistada, kuid 2:4 kaotus oli tõsiasi.

Dortmundi (69 punkti) kullalootused said sellega tõsise hoobi, sest Bayernil on ühe enamteenitud punkti (70) juures üks mäng varuks. Dortmundil on Bundesligas jäänud pidada kolm, Bayernil neli matši.