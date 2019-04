Internetti postitati foto lennuõnnetuses hukkunud jalgpalluri surnukehast

«Oleme teadlikud, et väidetavalt on Sala surnukehast postitatud pilt sotsiaalmeediasse ning see on levinud erinevaid kanaleid pidi. On häbiväärne, et keegi on midagi sellist teinud. Sala perekonnal on praegu emotsionaalselt raske aeg ning selline käitumine teeb perekonnale veelgi rohkem haiget. Teeme tööd ja näeme vaeva, et pildi avalikustaja vastutusele võtta,» ütles politsei pressiesindaja.