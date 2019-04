Postimehe aruanne ja galerii: Levadia raiskas, Flora tänas ja naudib täisedu

Need saatuslikud standardid. Oluline on mainida, et pärast Flora tabamust saavutas Levadia püsiva ja suure mängulise ülekaalu. Peamiselt väljendus see standardolukordade tohutus hulgas. Neist lõviosa kujutas ka ohtu. Küll kolistas Nikita Andrejev posti, küll virutas Gando Biala Flora vv-le Richard Alandile otse pihta, küll lõid Ossipov ja Rasmus Peetson napilt üle, küll sai Aland Podholjuzini pommile näpud vahele – kõik kirjeldatu toimus avapoolajal.