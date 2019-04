Anett Kontaveit: alguses olin närvis, aga teises setis juba nautisin mängu

Kontaveit kaotas avaseti 3:6, pääses teises 3:1 ette, kuid Kvitova suutis siiski kohe viigistada ja võita seti kiires lõppmängus. "Eks ikka olen natuke pettunud, loomulikult tahtnuksin finaali võita. Kõik 32 Stuttgardis väljakule astuvat mängijat tahaks Porschega koju minna," ütles Kontaveit Eesti ajakirjanikele antud telefoniintervjuus.

"Kvitova armastab väga kiiret tempot ja kiireid punkte, esimeses setis ei õnnestunud mängu viia pikkade pallivahetusteni. Teises setis sain oma mängu käima ja nautisin väljakul olemist."

Kontaveit teenis seisul 5:4 vastase servil ka kaks settpalli, kuid neid ei õnnestunud realiseerida. Eestlanna ütles, et tal pole nende punktide osas endale etteheiteid, sest Kvitova tegutses settpallidel tõeliselt hästi.

"See finaal andis mulle kogemust. Saan järgmisel korral olla paremini valmis, vähem närveerida. Olen alles 23, jõudsin nii tugeval turniiril teist korda finaali ja teatud närveerimine on inimlik," lausus Kontaveit.

Kvitova kuulub nende tennisistide hulka, kes oskavad just suuri mänge mängida. Ta sai karjääri 27. turniirivõidu ning on igast neljast finaalmatšist võitnud kolm. Ka Kontaveit märkis, et üks asi on saada Kvitovast jagu teises ringis, teine asi aga finaalis.

Eilne päev kujunes Kontaveidile mänguvabaks, sest jaapanlannast maailma esireket Naomi Osaka andis vigastuse tõttu loobumisvõidu. Eestlanna ei osanud hinnata selle asjaolu mõju, kuid pakkus, et vaba päev talle liiga kindlasti ei teinud ja see oli näiteks kolmetunnise mängu pidamisest parem variant.

Kontaveit mängis Stuttgardis kolmandat korda, varem oli ta seal jõudnud veerand- ja poolfinaali. "Siinne väljak sobib minu stiiliga, üldse kõik on sobiv. Turniir on väga hästi korraldatud, siin on superatmosfäär - iga mängu ajal on täistribüünid, publik elab kõigile kõvasti kaasa ja see annab lisamotivatsiooni. Siin on tore mängida!"

Kontaveit kinnitas, et on väga heas vormis ja mängib elu parimat tennist. Finaali järel peetud kõnes nimetas ta Kvitovat eeskujuks ja põhjendas: "Ta on nii inimese kui ka mängijana väga sõbralik ja tore, alati viisakas. Tal on oma karakter ja ta mängib superhead tennist."