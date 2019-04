Londoni maratoni võitnud Eliud Kipchoge jooksis kõigi aegade teise tulemuse

Kipchoge lubas juba enne jooksu, et ründab distantsi teise poole alguses, ning ta pidas sõna: läbides neli miili järjest tempoga, kus kulutas ühele miilile 4.32 – 4.34. Nii küpsetaski ta põhikonkurent Farah lausa niivõrd ära, et viimast kolmandikku läbides oli britt tõelistes raskustes – tema näogrimass muutus üha enam selgemaks ning loodetud uus isiklik tippmark libises minema.

«Tundsin end algul suurepäraselt,» rääkis viiendana lõpetanud Farah võistluse järel väljaandele The Guardian. «Minu eesmärk oli järgida tempotegijat ja poole maapeal oli minuga kõik korras, aga kui ta kõrvale astus, tuli ka minul «kett maha» ja ma lihtsalt kulgesin edasi, kui ausalt tunnistada.»

«Kipchoge aeg oli imeline. Ta on väga eriline sportlane – alati sõbralik ja lahke. Aga ma olen loomulikult pettunud. Meie konkureerimine ei seganud mind üldse. Keskendusin ainult võistlusele, ja see on tõsi,» kinnitas Farah, kes keeldus mõistetavalt kommenteerimast, millisel distantsil plaanib ta osaleda sügisesel Doha MMil – kas selleks saab 10 000m või maraton.