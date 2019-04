Ott Tänak: see oli frustreeriv nädalavahetus

«Tänane (pühapäevane – toim) võistluspäev oli meile üsna nõudlik. Me olime varakult rajal, seega oli keeruline häid aegu näidata. Positiivne oli see, et suutsime kinni püüda ja võtta kaheksanda koha,» sõnas Tänak Toyota pressiteate vahendusel, lisades: «See oli väga frustreeriv nädalavahetus probleemidega. Meil oli esitus, aga mitte suur tulemus, seega on palju asju parandada. Edasi vaatame, kuidas Tšiilis võidelda suudame.»