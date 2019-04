Video: Eesti driftijad tõid Lätist kolmikvõidu

Kvalifikatsioonis esikoha saanud ja favoriidiks peetud Mihkel Normal Tults ei ole teise kohaga rahul. «Kuna tegin päeval pea kõik sõidud täispunktidele, siis tundsin ennast finaali minnes väga kindlalt ja läksin võidu peale välja. Hetkel on pettumus suur, aga tegemist on ilmselgelt õppimise kohaga, et vastast ei tohi kunagi alahinnata,» rääkis Tults, kes valmistub mai alguses Kehalas toimuvaks Põhja-Euroopa etapiks.

Esimene Põhja-Euroopa etapp «Rollercoaster from Hel» peetakse 10-11. mail Kehalas, kus on sõitjate hinnangul Euroopa kõige ohtlikum rada. Keerukas hüppega rada on saanud maailmakuulsaks Top Gearist ja videot on jaganud driftistaarid nagu Mad Mike jt.