Avamängu tähtsus

Kuigi Ajax mängib poolfinaali korduskohtumise kodus, peab Haan võtmemänguks just tänast matši. «Mul on tunne, et Londonis toimuv lahing saab määravaks, sest neil puudub Harry Kane, Heung-min Son ja Moussa Sissoko. Ajax peaks neile suure hoobi andma,» arutles 1971. aasta finaalis Panathinaikosele värava löönud Haan.