Itaalia jalgpalli kõrgliigas on käes hooaja kõige tähtsamad mängud. Milano Inter, AS Roma ja AC Milan on heitlemas Meistrite liiga kohtade nimel ning on selge, et kõik sinna ei pääse. Vaatame, kuidas õnnestus võõrustada Interil Juventust ning Romal vigastatud Eesti koondise kapteni Ragnar Klavanita mänginud Cagliari Calciot. Samuti heidame pilgu Torino ja Milani vahelisele mängule, kuna mõlemal meeskonnal on veel võimalus jõuda Meistrite liigasse. Saade on Postimehe ja Kanal 12 eetris kolmapäeval algusega kell 20, toimetaja Silver Lulla.