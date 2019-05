Tipphetked: Kalev/Cramo kaotas VTB Ühisliigas ajaloo esimese play-off'i mängu Unicsile

Võitjate parimana viskas üleplatsimehena mängu pingilt alustanud Errick McGollum 29 punkti. Lisaks võttis ta maha viis lauapalli ning jagas kaaslastele neli korvisöötu. Kaksikduubli kogusid Unicsi ridades nii 20 punkti ja kümme lauapalli kogunud Melvin Ejim kui ka 15 punkti ja 12 lauapalli kogunud Raymar Morgan. Kalevi resultatiivseimaks kerkis 19 silmaga samuti pingilt alustanud Tony Wroten, Branko Mirkovici arvele jäi 16 punkti.

Veerandfinaalseeria järgmine matš on kavas juba pühapäeval algusega kell 18 taas Kaasanis.

Veerandfinaalseeria ajakava:

3. mai kell 18.30 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo 92:82

– BC Kalev/Cramo 92:82 5. mai kell 18 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo

8. mai kell 19 BC Kalev/Cramo – Kaasani Unics

10. mai kell 19 BC Kalev/Cramo – Kaasani Unics (peetakse vajadusel)

13. mai kell 19 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo (peetakse vajadusel)

Enne mängu (Kalev/Cramo kodulehekülg):

Kalev kogus põhiturniiril 14 võitu ja 12 kaotust ning teenis otsustavateks mängudeks seitsmenda asetuse. Unics oli põhihooajal Moskva CSKA järel teine, kogudes 21 võitu ja 5 kaotust.

Unics on üheksa Ühisliigas mängitud hooaja jooksul jõudnud kuuel korral nelja parema hulka. Finaalis on Martin Müürsepa endine koduklubi mänginud kolmel korral (2010, 2012, 2016) ja kaotanud alati CSKA-le. Veerandfinaalis on pidama jäädud kolmel puhul ning huvitaval kombel on alati komistuskiviks osutunud Krasnodari Lokomotiiv-Kuban.

Kalev ja Unics on Ühisliigas mõõgad ristanud 16 korral. Eesti esiklubi ainus võit pärineb 2013. aastast, kui Vlad Moldoveanu, Rain Veidemani, Frank Elegari, Armands Škele ja Indrek Kajupanga vedamisel teeniti kodus mälestusväärne 60:57 võit.

Tänavu oli Kalev jaanuaris lähedal Unicsi üllatamisele võõrsil, kuid Martin Dorbeku viimase sekundi ebaõnnestunud kaugiviske järel kaotati ikkagi 74:76. Aprilli alguses peetud korduskohtumise kaotas Kalev koduväljakul märksa kindlamalt, 95:107. Omavahelistes kohtumistes on Donaldas Kairyse hoolealustele kõige enam peavalu valmistanud ameeriklased Jamar Smith ja Errick McCollum, kes tõid avamängus kahe peale 30 ja teises suisa 52 punkti.

Unicsi tugevuseks võib tänavu pidada seda, et klubi suutis juba sügiseks komplekteerida korralikul tasemel meeskonna, kus märkimisväärseid muudatusi pole mängijate osas ega treeneripingil teha olnud vaja. Kaheksa leegionäri kõrval, kellest maksimaalselt kuus saavad Ühisliiga mänguks olla üles antud, võib Unicsi põhimeestest lugeda ka venelasi Anton Ponkrašovi, Artjom Klimenkot ja Jevgeni Kolesnikovi.

Ent kalevlastel pole samuti midagi häbeneda. Klubi ajaloo edukaim idaliiga-hooaeg on saanud tõeks tänu vaatemängulisele korvpallile, kus rõhku pööratakse kiirele ja agressiivsele korvpallile. Meeskonna liidriteks on kerkinud USA trio Arnett Moultrie, Tony Wroten ja Chavaughn Lewis, kes on hooaja edenedes kerkinud üha paremasse vormi. Ühisliiga kodulehel küsitakse play-off’i eel suisa, kas keskmiselt 20 punkti ja 9 lauapalli koguva Moultrie MVP-väärilised esitused saavad jätku ka Kaasani vastu.

Teist hooaega Kaasanit juhendav kreeklane Dimitris Priftis tunnustas seeria eel Kalevit. «Peame olema fokusseeritud ja tegema eriti suure pingutuse, sest Kalev on talendikas meeskond, kes viskab keskmiselt 90 punkti mängus. Me peame mängima väga-väga hästi kaitses, mitte sõltuma ainult rünnakust. See oleks väga riskantne. Peame olema senisest järjekindlamad,» rõhutas Priftis.

Kolme võiduni peetava seeria kaks esimest mängu peetakse Kaasanis täna ja pühapäeval. Seeria kolmas ja vajadusel ka neljas kohtumine toimuvad Tallinnas järgmisel nädalal, esimene neist 8. mail kell 19:00 Kalevi Spordihallis!

Veerandfinaalseeria ajakava:

3. mai kell 18.30 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo

5. mai kell 18 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo

8. mai kell 19 BC Kalev/Cramo – Kaasani Unics

10. mai kell 19 BC Kalev/Cramo – Kaasani Unics (peetakse vajadusel)

13. mai kell 19 Kaasani Unics – BC Kalev/Cramo (peetakse vajadusel)

Ülejäänud veerandfinaalpaarid: Moskva CSKA – Nižni Novgorod, Moskva oblasti Himki – Astana, Krasnodari Lokomotiv-Kuban – Peterburi Zenit.