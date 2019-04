Soome parim naissuusataja lõi koondisest lahku

«Muutus on alati suur risk, aga riskeerida tuleb,» sõnas Pärmäkoski. «Ma usun, et leian endiselt arengukohti.»

«Olen seda muutust koos Mattiga juba pikka aega kaalunud,» rääkis suusataja ning lisas, et tema laagriplaanid hakkavad juba selguma ning eesmärk on kasutada ära Kesk-Euroopa tingimusi ja treenida sealses kõrgmäestikus, kuivõrd varasemalt on see talle hästi mõjunud.