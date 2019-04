Naiste jalgpalli meistriliigas näeb liidrite lahingut

Nii Flora kui ka Kalev jätkavad kolme kohtumise järel tabelis täiseduga. Flora on suutnud senistes mängudes alistada Tartu SK 10 Premiumi, Saku Sportingu ja Põlva FC Lootose. Kalev on võidud võtnud Saku, Põlva ja JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonna üle.

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: „Loodan, et teisipäevane mäng toob väga tugeva ja hea vastasseisu. Proovime omalt poolt leida kiirelt üles mängutunnetuse ja hoida head tempot.«

Kapten Katrin Loo: „Kalev on meile alati südikas vastane olnud. Arvestades, et nad on uueks hooajaks oma ridu nii mõnegi uue mängijaga täiendanud, siis ootame võitluslikku ja väljakutset pakkuvat mängu.»