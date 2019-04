Vigastatud Harry Kane võib juba sel hooajal väljakule naasta

Kane sai vigastada Tottenhami eest mängides Meistrite liiga veerandfinaalis Manchester City vastu. Kuigi Tottenham suutis pääseda edasi poolfinaali, oli meeskonna mure suur: esiründaja Kane vigastas hüppeliigest ning tõenäoliselt peab olema väljakult eemal hooaja lõpuni. Nüüd on meeskonnas liikumas aga teised jutud.

«Kane'i taastumine läheb hästi. Ta on saanud isegi veidi juba joosta. Hetkel ei saa me kindlasti lubada, et ta ka sel hooajal väljakule naaseb. Pole mõtet luua ootuseid, mida me täita ei pruugi,» lausus meeskonna peatreener Mauricio Pochettino.

Kui Lucas Moura käes küsiti, kuidas meeskond peaks ilma ründajateta hakkama saama, vastas Moura pigem muretult: «Son Heung-min on teises kohtumises olemas ning Harry Kane on samuti kiiresti taastumas. Meil on head võimalused olemas.»