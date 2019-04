Õnnetu Rait Käbin: kümme minutit jäi minna ja oli +12!

«Kümme minutit jäi minna ja oli +12! Kaks minutit hiljem on +5 ja meil on tehtud null viga. Teeme kolm viga, teeme neli, aga lükkame seda otsustamise hetke edasi! Mitte nii, et lased vastasel kahe minutiga visata seitse punkti ja nad on mängus tagasi. On suur vahe, kas juhid 12 või 5 punktiga,» rääkis õnnetu Käbin.