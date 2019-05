Eesti terviseradadel algab #rajavallutaja väljakutse

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on #rajavallutaja eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. «On viimane aeg jooksusussid ja rattakingad välja otsida ning astuda tee diivanilt välisukseni. Liikumisrõõm värskes õhus on nakkav ja mõjub nii sulle kui ka kogu perele hästi. Kui on soov mõnel võistlusel rinda pista, siis tasub aga mõelda treenitusele ja valida vastav tempo,» ütles Lõoke.

Terviseradadel on tihe kevadsuvine hooaeg peal ning toimub mitmeid erinevaid matku, jooksu- ja rattasarju ning orienteerumispäevakuid. Suur rajavallutus algab juba täna kell 12 Viljandis, kui joostakse 90. korda ümber Viljandi järve. 4. mail leiab aset aga üle Eesti Teeme Ära Eesti Prügijooks.

Rajavallutaja väljakutse on jagatud kaheks osaks: 1.–15.05 Jooks/kõnd #rajavallutaja http://bit.ly/rajavallutaja_jooks ja 17.–31. mai Jalgratta #rajavallutaja http://bit.ly/rajavallutaja_ratas. Rajavallutajaid premeeritakse värske õhu, rõõmsa tuju ja hea tervisega ning loosimisele läheb sportlikke auhindu.

«Meil on hea meel, et iga aastaga liitub rajavallutajatega üha rohkem ettevõtteid ja asutusi, kes oma kollektiive terve maikuu samuti liikuma kutsuvad. 5 ministeeriumit võistleb omavahel liikumiskilomeetrite kogumises, Eesti Energia valmistub Narva Energiajooksuks, Swedbank peab tervisekuud ning näiteid on tuua veel. Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki kodulähedased terviserajad ideaalselt,» lisas Lõoke.

Infot #rajavallutaja tegevuste kohta saab Facebooki lehelt https://www.facebook.com/terviserajad/. Lähima liikumisraja leiab www.terviserajad.ee.