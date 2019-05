M-Sport jahib järgmiseks aastaks Tänaku allkirja

Teatavasti kihutas Tänak M-Spordi Ford Fiesta WRC masinaga nii 2012., 2015. kui ka 2017. aastal ehk kogu endise WRC karjääri enne mullu Toyotaga liitumist. M-Spordis teenis 31-aastane saarlane neli rallivõitu ja kuus poodiumikohta.

Wilson on samastanud Tänakut piloodina, kes suudab meeskonna arengule pikemas plaanis kõvasti kaasa aidata. «Ott on minu eesmärk järgmiseks aastaks,» sõnas Wilson portaalile Autosport. «Ma tahan teda tagasi,» lisas Wilson, kes olevat seni pidanud Tänakuga «väga esialgseid arutelusid».

«Me pole veel tõsiseid läbirääkimisi pidanud ning ma ei saa seda ka praegu teha. Ma tean, mida Ott tahab ning me teame, millistest numbritest käib jutt: see on minu eesmärk. Järgmisel hooajal saadaolevatest pilootidest on Ott tõenäoliselt ainus (keda ma tahan – toim),» tunnistas 63-aastane britt.

«Kas mul õnnestub see või mitte, ma ei oska öelda, kuid selle nimel ma püüdlen ja töötan. Peame selleks mõned autod maha müüma,» lisas Wilson, kelle sõnul on nad käimasoleval hooajal näidanud, et pärast mullust kuuendat järjestikust individuaalset maailmameistritiitlit Citroëniga käed löönud prantslase Sebastien Ogier’ lahkumist on Ford Fiesta WRC masin endiselt konkurentsivõimeline.

«Kõik näevad, et oleme endiselt väga konkurentsivõimelised ning ilmselt nii ka jätkame, kuid sellest hoolimata vaatama pikemat perspektiivi,» ütles Wilson praeguse olukorra kohta M-Spordis, kelle ridades teevad täishooaega kaasa britt Elfyn Evans ja soomlane Teemu Suninen.

Tänak vastas Autospordile tulevikuplaanidest rääkides, et on väga avatud. «Üldiselt on mul hea meel Toyotaga töötada. Me sobime kokku ning teeme koos head tööd. Lõppude lõpuks on minu unistus võita maailmameistritiitel ning teen selle nimel kõik võimaliku,» sõnas Tänak «Ühest küljest on see lihtsalt äri, kuid teisalt on mul isiklikud eesmärgid – ma pole siin lihtsalt selleks, et lõbus oleks,» rääkis eestlane.

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen tunnistas, et oli üllatunud, kui Autosport andis talle teada Tänaku soovist tegeleda niivõrd varajases hooaja faasis juba järgmise lepinguga. «Ausalt, ma ei mõelnud selle peale liiga palju. Olin veidi üllatunud, kui kuulsin, et Ott tahtis sellega niivõrd vara tegeleda,» rääkis Mäkinen.

«Minu jaoks on selline arutelu tavaliselt alanud Soome ralli paiku (juulis-augustis – toim) ning seejärel jätkunud sügisel,» lisas soomlane, kes ütles, et loomulikult soovib ta Tänakut hoida enda ridades, kuid laseb eestlasel ise valida, kus ta järgmisel aastal jätkata tahab.

«Ma saan aru, et sõitjad tahaksid oma tulevikku selgeks teha, aga ma ei usu, et Ott peab selle pärast muretsema. Igaüks tahab teda endale ning ta ei pea sellega kiirustama, tema tulevik on kindlustatud,» tõdes Mäkinen.