Video: Denverit vaevas visketabamatus ning Portland viigistas seeria

«Me võtsime viskeid, meil olid vabad kohad, ründasime. Ma saan aru, et me mängijad loopisid peale. Kuid kui sul on selline õhtu, kui sa lihtsalt viskad ja ei taba, siis tuleb survet avaldada lauas. Ja mõelda tuleb, selle asemel, et tuimalt peale loopida,» ütles Malone.