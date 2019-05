Spordivabatahtlikkus kogub kiirelt populaarsust

Pärna peab spordivabatahtlikkuse olulisimateks väärtusteks erinevaid sotsiaalseid oskusi, mida vabatahtlik töö annab, ja sotsiaalset mitmekesisust laiemalt, mida see mitmel viisil toetab. Kesk-Läänemere programmi projekti Youth-Sport-Vol sihtrühmaks olid küll töötud noored, ent külg külje kõrval töötati erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimestega igas vanuses ja eluetapis. «Mida erinevam seltskond, seda parem», ütleb Pärna, ja lisab: «Väärtus tuleneb sellest, et saadakse üksteisega suhelda ja seeläbi maailmapilti avardada, väga palju on mentorlust ja muul moel üksteiselt õppimist.». Tegevusi on nendelegi spordivabatahtlikele, kel füüsilised võimed tagasihoidlikumad, näiteks on nägemispuudega noored IRONMANi triatlonil medaleid lahti pakkinud. Ka noorte endi sotsiaalne taust on väga erinev, osad neist õpivad, osad ei õpi.

Inimeste puhul, kes on teinud kas või pool päeva midagi teiste heaks, on tõenäosus «halvale teele» minekuks erinevatel andmetel ligikaudu 80 protsenti väiksem. Tekib sotsiaalne vastutus ja kuuluvustunne ning positiivsed referentsgrupid. Pärna sõnab: «Üks suurimatest väärtustest võistlustel on see, et vahet pole, kas oled sportlane, määrdemees, abiline logistikas või erinevate spordialade juures – kõik on võrdsed, vastastikune lugupidamine on väga suur, kõik sõltuvad üksteisest. Üks kõigi, kõik ühe eest. Üheks kuldreegliks ja eduteguriks on kindlasti lubadus – kui oled lubaduse andnud, pead sellest kinni pidama – teised inimesed sõltuvad sinust, ka spordiürituse üleüldine edu või mõne sportlase karjääri tipphetk võib just sinust sõltuda.» See omakorda õpetab noortele vastutustunnet ja sallivust, mis omakorda võimaldab erinevates organisatsioonides ja kultuurides paremini toime tulla.