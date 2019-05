Dominic Thiem on Roland Garroseks valmis

«Dominic on viimasel kahel kuul jõudsalt arenenud. Võit Indian Wellsis oli talle tohutu eneseusu laks,» rääkis Massu.

«Praegu on ülioluline füüsiline ettevalmistus. Thiemil on uus fitnessi treener kuubalane Duglas Cordebo, kes muide töötab ka Fabio Fogniniga. Dominicil olid mõned probleemid enne Indian Wellsi. Läbisime spetsiaalse treeningprogrammi, mis koosnes nii harjutustest väljakul kui ka väljaspool tenniseplatsi. Tähtis oli füüsiliselt heasse vormi saada. Ja tulemused on käes. Alistada kiire põrkega väljakul selliseid mängijaid nagu Milos Raonic ja Ivo Karlovic on saavutused omaette.»

«Kõige tähtsam on inimest tundma õppida. Enne kohtumist Buenos Aireses teadsin ma Thiemi vaid kui mängijat. Mida aeg edasi, seda enam sain ma aru, et Dominic on isiksus, kes suhtub teistesse austusega, on äärmiselt professionaalne. Mulle meeldib temaga koostööd teha,» sõnas Massu.

«Tema treeningu kvaliteet on muljetavaldav. IGal treeningul annab ta endast maksimumi. Ja mulle meeldib tema mõtteviis. Mina lihtsalt jagan oma kogemust, kusjuures olen võimeline veel temaga ka pallivahetusi pidama. Minu motivaatoriks on see, kuidas Thiem minu kogemusi omaks võtab.» rääkis endine tippmängija, 2004. aasta kahekordne olümpiavõitja Nicolas Massu.