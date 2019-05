Liverpooli tabas enne ülitähtsat hooaja lõppu tagasilöök

Liverpool Echo vahendab, et Liverpooli jalgpallimeeskonna arstid ei ole lõpliku hinnangut olukorrale andnud, kuid pigem kujuneb antud vigastusest tingitud mängupaus vähemalt kahe nädala pikkuseks.

See uudis on suur tagasilöök Liverpoolile, kellel on vaja laupäeval kohtuda Inglismaa kõrgliigas Newcastle Unitediga, järgmisel teisipäeval Barcelonaga Meistrite liiga korduskohtumises ning lisaks ka pühapäeval taas Inglismaa kõrgliigas Wolvesiga.