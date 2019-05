Video: Embiid ja Butler panid püsti Philadelphia võidukontserdi

Idakonverentsi teises poolfinaalis on vastamisi põhiturniiri parim Milwaukee Bucks ja Boston Celtics, seeria on 1:1 viigis. Läänekonverentsi poolfinaalis juhib tiitlikaitsja Golden State Warriors mängudega 2:0 Houston Rocketsi vastu ning Portland Trail Blazersi ja Denver Nuggetsi seeria on 1:1 viigis.