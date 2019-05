Hispaania jalgpallilegend ei pruugi enam kunagi tipptasemel mängida

Jalgpalliportaal märgib, et pärast operatsiooni oli lootust legendi naasmisele, kuid nüüd väidavad eksperdid, et need võimalused on õhkõrnad. Arstide sõnul peab väravavaht Casillas tipptasemel jalgpallist loobuma, et südameprobleemidest täielikult taastuda ning teise infarkti tõenäosust vähendada või sootuks vältida.

«Me peame ootama, et näha, kuidas tema keha paraneb ja seejärel uurime läbi viidud testide tulemusi,» lausus väljaandele AS arst Jose Gonzales, kuid andis seejärel lootust: «Tema süda võib hakata taas normaalselt tööle ja siis on tal võimalus tippjalgpalli naasta.»

Kardioloog Jose Calabuig ütles omalt poolt, et kui kõik läheb plaanipäraselt, toimub Casillase paranemine kolme kuni kuue kuu jooksul, mil saab olukorda paremini hinnata.

Terve jalgpallimaailm on Casillasele edastanud parimaid soove ning vanameister on nendele ka vastanud, postitades pärast edukat operatsiooni sotsiaalmeediasse alloleva pildi. Pöial on püsti, kõik on korras.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

37-aastane Casillas on üks tituleeritumaid tegevjalgpallureid. Ta on viiekordne Hispaania meister, kolmekordne Meistrite liiga võitja, kahekordne Euroopa meister ning 2010. aasta maailmameister.