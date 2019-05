Võrkpalliliit tähistab juubeliaastat suvetuuriga

Tippspordi kõrval on juubeliaastasse kavandatud mitmeid tõsiseid, aga ka meeleolukaid sünnipäevaüritusi. Neist üks suurejoonelisemaid on juunist kuni augustini toimuv suvetuur «Eesti on võrkpallimaa 100», mille raames kohtuvad endised Eesti koondiste mängijad ja treenerid Eesti erinevates paikades meelelahutuslikus sõumängus kohalikest võrkpallisõpradest moodustatud võistkondadega.