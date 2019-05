Järelvaadatav ja tipphetked: Toronto pani paremuse maksma viimasel veerandajal ja viigistas seeria

Korvpalliliiga NBA konverentside poolfinaalid on täies hoos: Philadelphia 76ers kaotas koduses Wells Fargo Centeris täismaja (20 500 pealtvaatajat) ees seeria neljandas mängus Toronto Raptorsile 96:101. Nelja võiduni peetava seeria seis on 2:2 viigis. Postimehe eetris olnud kohtumine on järelvaadatav.