Aleksandar Rogić: Eesti jalgpalluritele on ebainimlikud nõudmised

«Peetson pühapäeval väljakule ei tule. Ta mängis kaks hullu kohtumist täiesti kohutaval Paide kunstmuru väljakul ja siia ongi koer maetud. Kas keegi on kokku lugenud, palju esineb Eesti meistrivõistlustel hooaja jooksul vigastusi? Peetson mängis 90 minutit Paide vastu ja siis veel 120 minutit. Sellisel kohutaval väljakul nagu Paide oma. Kuigi vigastus pole midagi ülitõsist, on selge, et sellise mängugraafikuga ja madala kvaliteediga kunstmuru staadionitel juhtuvadki vigastused,» rääkis Rogic.

«Mängida Eesti tasemel jalgpalli ja sellistel väljakutel aastas 46 mängu on ebainimlik. Eesti mängijad ei ole selleks füüsiliselt valmis. Vajaka jääb võimekusest vigastustest taastuda. Kuigi siin on Levadia võrreldes mitme teise klubiga isegi eelisseisus. Kui mängija saab vigastada, vaadatakse tavaliselt otsa treenerile,» lisas Levadia loots.

«Eesti mängijad lõhuvad ennast ja annavad endast väljakul kõik, kuid nad ei teeni siin nii palju, et oma elu pärast karjääri lõppu kindlustada. Jah, Premier League`i mängijad võivad oma keha ohvriks tuua, sest nemad on tänu teleülekannete müügile rahaliselt palju paremas olukorras. Eesti jalgpalli põhiprobleem on taastumise puudumine. Ja samuti vigastuste ja traumade väljaravimise puudumine,» toonitas Rogic.

Rääkides eelseisvast mängust ütles Levadia peatreener, et jalgpall on tulemusele orienteeritud. Ja nende meeskonnas on igal juhul hea atmosfäär.

«Kalju treenerivahetus ei ole meie probleem. Levadia ettevalmistust ei mõjuta see kuidagi. Käitume nagu tavaliselt sellistes olukordades. Eesmärk on alati üks – võit,» ütles Rogic.

Kalju uus treener jäi diplomaadiks

Kalju värske peatreener Roman Kožuhhovski ei soostunud peatreeneri vahetuse tagamaid kommenteerima. «See oleks ebaeetiline. Ma ei tahaks praegu midagi selle kohta öelda. Mul seisavad ees esimesed mängud, keskendume neile,» ütles Kožuhhovski.