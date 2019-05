Postimehe aruanne Kaasanist: Lewise vigastus ja väikesed detailid tõid Kalevile kaotuse

Kolme võiduni peetavas seerias asus põhiturniiril teise koha saanud Unics juhtima 1:0, vähemalt kaks kohtumist peetakse veel. Kalev ei jäänud palju alla, kuid nagu öeldakse, kooseb sport väikestest detailidest, ja suuresti just need otsustasid. Postimees võtab Kaasani Basket-Hallist kokku, miks läksid asjad täna just nii ja mitte teisiti.

Kaitset ei saadud alguses pidama. Unics oli Ühisliiga põhiturniiril keskmiselt visatud 84,23 punktiga resultatiivsuselt seitsmes meeskond. Ka liiga koduleht märkis mängueelses ülevaates, et tegemist on kontrastseima veerandfinaalpaariga, sest kui Kalev rõhub kiirusele ja suurele visete arvule, siis Unics distsipliinile ja raudsele kaitsele. Ent Tatarimaa meeskond on kahes viimases kohtumises näidanud, et suudab Kalevit lüüa tema enda relvaga.