Eesti juurtega poksijal jäi miljoni dollari matš Mike Tysoniga pidamata

Vahepeal jõudis Võssotski karjääri juba lõpetada, kuni Nõukogude spordifunktsionärid otsisid ta 1989. aastal üles ja teatasid, et temaga tahab poksida Mike Tyson. 23-aastane Tyson oli just siis kuulsuse ja võimete tipul, hoides kolmandat aastat järjest kolme erineva poksiliiga raskekaalu meistrivööd. See oli enneolematu saavutus.