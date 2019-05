Soidro spordikolumn. Lipu tähendusest Eesti spordis. Laiemaltki

Just saatsime Kaarli kirikust viimsele teekonnale Vello Salo. Teda ei leia «Eesti spordi biograafilisest leksikonist», aga kui temast peaks seal kunagi artikkel ilmuma, on kindlasti kirjas, et tegemist oli vägeva pikamaajooksja ja rallimehega. Võta nüüd kinni, kas 10 000 meetri jooksjana või kaardilugejana, kes iga kurvi juures rääkinuks ühe vägeva loo oma kuulsusrikkast elust.