65-aastasel Igor Võssotskil on Eestis juured, millest siinkandis ilmselt vähesed teavad.

Ta on ainus poksija maailmas, kes võitis legendaarset Kuuba raskekaallast Teofilo Stevensoni kaks korda tema hiilgeajal. Ta on poksinud veelgi legendaarsema Muhhamad Ali vastu ning temaga tahtis heidelda Mike Tyson. Ta on poolenisti eestlane.