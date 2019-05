«Vanad kalad» Endrekson ja Anderson panid katsevõistlusele võiduka punkti, EM-koondis selgumisel

Koondise peatreener Matti Killing märkis peale neljapäeval toimunud ühepaatide finaali, et sõudmise mõistes noore pärnaka Sten-Erik Andersoni võit ei tulnud talle üllatusena. Samavõrd polnud uudiseks seegi, et juuni esimeses pooles 40. sünnipäeva pidav vanameister Tõnu Endrekson on jätkuvalt heas hoos. Kuna ühese teine mees Kaspar Taimsoo valis paarisaeruduo kaaslaseks noore viljandlasest klubikaaslase Leo Muiste, tundus loogiline, et Anderson ja Endrekson proovivad koos kahepaati.