Madriidi Reali jalgpalliklubi ostis suurte miljonite eest uue tähe

Madriidi Real allkirjastas 21-aastase Serbia ründajaga 60 miljonit eurot väärt lepingu. Sellest 48 miljonit liigub Eintrachti pangakontole ja 12 miljonit saab Benfica. Portugali klubi oli varem kindlustanud end lepinguga, mis tähendab, et igast Joviciga seotud diilist saab Benfica 20 protsenti.

Jovic sidus ennast Realiga järgnevaks kuueks aastaks. Real kiirustas lepingut sõlmima pärast seda, kui levisid kuuldused, et ka Pariisi Saint Germain näitav serblase vastu kõrgendatud huvi. Viimastel nädalatel liikusid asjad kärmelt ning käesoleval nädalal lepiti kokku detailides.

Madriidi Reali peatreener Zinedine Zidane idee on selles, et tugevdada rünnakut ning tuua Jovic tõenäoliselt Karim Benzema kõrvale, sest on väga pettunud hispaanlase Mariano esituses käesoleval hooajal.