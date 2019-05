Itaalia tennisetäht Fabio Fognini: olen seksimasin!

31-aastane itaallane on pärast Monte Carlo turniiri võitu saapamaal rohkem kui superstaar. Maailma edetabelis 12. kohale tõusnud Fognini oli enne tuntud pigem kui kuumavereline reketilõhkuja, kuid nüüd on ümbritseb teda võitja oreool.

Fognini oli telesaates haruldaselt avameelne. Selgus, et Fognini ja 37-aastane Penneta on teine teise kaisus päris agaralt. «No keskeltläbi 15 korda nädalas kindlasti. Võistluste ajale pisut vähem, nii seitse-kaheksa korda,» põrutas Fognini.

Saate reporter uuris veel Fogninilt tema jalanumbrit, et aimu saada meheuhkuse suurusest. Fognini ütles, et see on 43, kui lisas naerdes, et Hiinas tehtud reketiga ta siiski ei mängi.